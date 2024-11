.com - Union Saint Gilloise-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –Latorna in campo in Europa League. I giallorossi, reduci dalla sconfitta di Verona e in un momento molto difficile, volano in Belgio per affrontare l’. Obiettivo di Juric è dare continuità alla vittoria di misura contro la Dinamo Kiev, battuta 1-0 all’Olimpico nell’ultimo turno, e risalire una classifica che, dopo le prime due giornate, stava cominciando a farsi complicata. Lainfatti ha raccolto finora quattro punti, frutto del pareggio all’esordio contro l’Athletic Bilbao, della sorprendente sconfitta esterna contro l’Elfsborg e della vittoria contro gli ucraini. Un solo punto invece per l’, che ha perso con Midtjylland e Fenerbahce e pareggiato con il Bodo-Glimt. Il match traè in programma oggi, giovedì 7 novembre, alle ore 18.