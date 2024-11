Formiche.net - Tre spunti dall’audizione del candidato commissario per la Difesa e lo Spazio. L’analisi di Nones

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Ileuropeo a, Andrius Kubilius, è stato sentito dalle Commissioni per gli affari esteri e per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo in vista delle votazioni sulla nuova Commissione previste per fine mese. Ha presentato le sue linee di azione, seguendo inevitabilmente quelle già indicate nel mandato ricevuto il 17 settembre dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a cui sono seguiti gli interventi di alcuni parlamentari.Dalla sua audizione, tre punti appaiono particolarmente significativi. Innanzitutto la preparazione di un Libro bianco sul futuro dellaeuropea entro i primi cento giorni. Una scelta condivisibile dal momento che sarà il primoeuropeo con questo mandato e potrà, quindi, per la prima volta indicare le specifiche proposte della Commissione su questo tema.