Thesocialpost.it - Tragedia sul campo: dodicenne muore durante allenamento di fronte al padre

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Un dramma inatteso ha colpito la comunità di Taverna, nel catanzarese, dove un ragazzo di soli 12 anni è deceduto a seguito di un improvviso maloreuna seduta didi calcio. Lasi è consumata sotto gli occhi deldel giovane, presente sugli spalti per assistere all’del figlio.L’allievo, che si trovava sulcon i compagni, si è improvvisamente accasciato al suolo. Gli operatori sanitari del Suem 118, allertati tempestivamente, hanno raggiunto ilnel tentativo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per far luce su quanto accaduto.La notizia ha suscitato un’ondata di sgomento e incredulità in tutta la comunità, lasciando familiari, amici e conoscenti in uno stato di profonda commozione.