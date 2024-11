Thesocialpost.it - Siracusa, violenta bomba d’acqua con strade e negozi allagati: “Sembriamo al mare”

Unaha colpitoquesta mattina tra le 9 e le 10:30, provocando allagamenti diffusi in diverse aree della città. In viale Teocrito, vicino al Santuario della Madonna delle Lacrime, l’acqua ha invaso la strada trasformandola in un vero e proprio “fiume,” come documentano i numerosi video condivisi sui social dai cittadini. L’evento ha suscitato apprensione tra gli automobilisti, con il tragico ricordo dei recenti allagamenti di Valencia ancora presente nella mente.Leggi anche: Campobasso, saluta i colleghi e scompare: Maria Rosaria D’Amico precipitata in un burrone con l’autoAnche la Borgata Santa Lucia, storico quartiere di, è stata pesantemente colpita dalle piogge. In Piazza Euripide, a poca distanza dal liceo scientifico Corbino, si sono verificati diversi allagamenti che hanno bloccato la circolazione.