Sport.quotidiano.net - Roma, Svilar: "Finora siamo stati un po’ sfortunati, ma le cose andranno meglio”

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Saint-Gilles, 6 novembre 2024 - Vigilia della sfida di Europa League, dove lavuole cancellare il brutto ko di Verona e continuare a correre in Europa per riprendere il passo dopo i punti persi nelle prime due giornate. Servirà concentrazione e qualità per fare il risultato nella trasferta in Belgio contro la Royale Union Saint-Gilloise. Un ritorno a casa per Mile, lui che è nato in Belgio da famiglia serba, avendo entrambi i passaporti ma avendo scelto di rappresentare proprio la Nazionale delle Furie Rosse. Proprio il portiere era presente insieme a Ivan Juric in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League. Come prima domanda al l'estremo difensore è stato chiesto cosa, a sua avviso, stia mancando a questa squadra per trovare costanza di rendimento e risultati degni del blasone della rosa stessa.