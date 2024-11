.com - Prima Categoria / San Biagio, l’evergreen Michele Pasqualini ancora in campo a 45 anni

Il classe 1979 ha giocato la sfida di Coppa contro la Castelfrettese: “Finchè il fisico me lo consentirà, continuerò a giocare”. Il tributo della società SANdi OSIMO, 7 novembre 2024 – All’età di 45torna ad assaggiare il rettangolo di gioco in partite ufficiali bombercon il San. Ieri, infatti, la punta anconetana è stata schierata da misterMarinelli nella sfida di Coppa Marche contro la Castelfrettese, facendo il suo debutto stagionale con un’ottima prestazione. Chi èClasse 1979, attaccante, è unapunta vecchio stile con un gran piede e una grande visione di gioco. In carriera ha vestito le maglie di Sirolo Numana, Falconarese, Marina, Brandoni Dorica, MonSerra, Camerano, Porto Potenza, Montefano, Villa Musone, Conero Dribbling e infine San, con cui gioca dal 2017 e con cui ha ottenuto due promozioni dalla Seconda alla