Gaeta.it - Milano-Cortina 2026: svelato il look delle Olimpiadi invernali con un messaggio di talento e cultura italiana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Si avvicinano ledi, un evento atteso con grande entusiasmo e che promette di presentare non solo le performance atletiche, ma anche l’essenzale e i valori dell’Italia. Oggi è stato, presso la sede milanese, ilof the Games, un concetto visivo che accompagnerà tutte le fasi dei Giochi, dall’accoglienza degli atleti all’interazione con il pubblico. Questo progetto rappresenta una fusione tra l’immagine olimpica e le peculiari espressioni italiane, sottolineando ile l’autenticità del patrimoniole del Paese.Il significato delof the GamesIlof the Games è molto più di una mera estetica: funge da veicolo comunicativo per trasmettere il carattere distintivo dia tutti gli spettatori, atleti, volontari e appassionati di sport.