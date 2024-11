Ilnapolista.it - Lloris spiega perché Conte aveva ragione sul Tottenham: «Quale club festeggia una finale di Champions persa»

Hugo, ex portiere e capitano del, nel 2019 raggiunse con gli Spurs ladiLeague. Tuttavia il Liverpool vinse quellasenza troppi problemi per 2-0. Un ricordo ancora doloroso per il campione del mondo 2018, oggi al Los Angeles Fc, il portiere ripercorre questo episodio nel suo nuovo libro, “Earning my Spurs”. E di fatto dà. Racconta, in un estratto rivelato dal The Guardian, come un regalo gli abbia fatto capire che ilavrebbe avuto difficoltà a liberarsi della propria immagine di “perdente”.Leggi anche:attacca il: «In campo undici egoisti che non vogliono allenarsi»: «Mi sono chiesto “ilvuole davvero vincere?”»«Quattro giorni prima della, Daniel Levy (il presidente del, ndr) ci ha riuniti per annunciare che, grazie al sostegno di uno sponsor, avremmo ricevuto ciascuno un orologio da aviatore di lusso.