Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 53-45, Eurolega basket in DIRETTA: l’EA7 Emporio Armani rimane a +8 dopo 25?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-51 ANCORA DIMITRIJEVIC, CHE AGGIORNA IL BOTTINO PERSONALE: 20 PUNTI!56-51 Facundo Campazzo va in fondo per il -5.56-49 NENO DIMITRIJEVIC! ESPLODE IL FORUM, 18 PUNTI PER IL MACEDONE.53-49 Schiacciata bimane di Walter Tavares, per il -4.53-47 Schiacciata di Hezonja!53-45 Nikola Mirotic non sbaglia dalla lunetta: l’ritorna a respirare, +8.51-45 2/2 anche per Zach LeDay a cronometro fermo: contro-parziale di 4-0 meneghino, +6.49-45 2/2 per Nikola Mirotic ai liberi: primi punti per l’in questa ripresa, +4.47-45 Canestro da lontano di Rather-Mayes: break micidiale di 5-0 del, -2 e coach Messina chiama subito time-out.47-42 Appoggio di Walter Tavares, ancora a secco in questa partita.Inizia il terzo quarto al Forum: si riparte dal 47-40 per l’con cui si era concluso il primo tempo!21:30 15 punti di Neno Dimitriejvic e 7 punti equamente divisi tra Leandro Bolmaro e Fabien Causeur per l’, mentre per il8 punti di Gabriel Deck e 6 di Serge Ibaka ed Eli Ndiaye.