Panorama.it - La politica agricola Ue fra tagli e invasione cinese

I trattori sono pronti a rimettersi in marcia. Ursula von der Leyen, che aveva promesso - con il palazzo Berlaymont assediato e bombardato da quintali di letame - di varare provvedimenti a favore degli agricoltori, rischia di dover fronteggiare di nuovo una durissima protesta. La partitaè la più delicata per il mandato bis della presidente della Commissione europea e il ministro italiano per l’Agricoltura e la Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, fin dal marzo scorso si è fatto portavoce della necessità di cambiare la Pac,comunitaria del settore, agendo su quattro capitoli: far arrivare i contributi diretti ai coltivatori, sburocratizzare, togliere di mezzo la strategia «Farm to Fork» e affermare i principi di reciprocità (non si può importare merce che non abbia gli stessi requisiti di quella europea) e certezza di origine.