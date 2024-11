Thesocialpost.it - La denuncia di Chiara Balistreri: “Il mio ex che mi ha quasi uccisa è scappato dai domiciliari”

“Dirvi che sono amareggiata, incazzata, delusa, spaventata è dir poco. Vorrei ringraziare il giudice che ha dato a Gabriel la possibilità di tornare a casa sua con gli arresti, di farlo scappare per la seconda volta dopo che è stato latitante per 2 anni e mezzo. Mi chiedo e mi domando anche se quel giudice avesse dato la stessa pena a Gabriel e lo stesso metro di misura se io fossi stata sua figlia.”. Sono forti le parole diche rischia di essere l’ennesima vittima di femminicidio dopo essere stata brutalmente pestata qualche tempo fa ed averto il suo ex. La ragazza ha vissuto cinque anni di maltrattamenti e minacce che sono culminati in unadue anni e mezzo fa. Dopo aver sporto, il suo ex è inizialmenteall’estero e successivamente è tornato in Italia, dove le autorità hanno stabilito che scontasse la pena agli arresti