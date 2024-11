Juventus | bilancio in rosso di 199 milioni

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

L’assemblea degli azionisti dellaha approvato ilconsolidato al 30 giugno 2024, durante una sessione che si è tenuta all’Allianz Stadium. L’approvazione è stata ampia, con il 99,2% dei voti favorevoli, segno della fiducia degli azionisti nella gestione del club nonostante i risultati finanziari negativi. Ilha infatti evidenziato una perdita complessiva di 199,2di euro per l’esercizio appena concluso, un dato che conferma le difficoltà economiche che laha affrontato negli ultimi anni.in profondo: la strategia per ripianareLa cifra in, purtroppo, non è una novità per il club torinese, che ha registrato perdite significative in periodi precedenti, in parte legate a investimenti in giocatori e a minori ricavi derivanti dalla pandemia e dalle difficoltà legate ai diritti televisivi.