Judo | 91 azzurri in gara nel fine settimana al Rome European Open 2024

Sabato e domenica al PalaPellicone di Ostia si svolgerà ladi. Saranno 248 gli atleti, provenienti da 32 nazioni: gli italiani saranno ben 91, 60 nelle categorie maschili e 31 in quelle femminili. Laura Di Toma, direttrice tecnica azzurra, ha parlato così: “Si tratta di un’che viene subito dopo le Olimpiadi ed è una grande opportunità in particolare per gli atleti italiani oltre che una buona ripartenza per tutti i partecipanti che continuano e devono mettersi in gioco per il loro futuroistico“.Queste le parole del capoallenatore maschile Raffaele Parlati: “Visti i partecipanti sarà sicuramente unadi ottimo livello tecnico e per questo mi aspetto unacoinvolgente e interessante. La folta partecipazione degli atleti italiani inci dà la consapevolezza che il movimentoistico italiano in questi anni è cresciuto in maniera esponenziale per cui in tanti sono pronti a confrontarsi in questo tipo di competizione“.