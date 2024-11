Sport.quotidiano.net - Inter, nella notte di Champions brilla la stella di Bisseck

Milano, 7 novembre 2024 – Uno dei protagonisti in positivo della sfida trae Arsenal è stato certamente Yann. Il giocatore tedesco ha disputato una gara al limite della perfezione, opponendosi al meglio alle scorribande di Saka e respingendo, di testa e di piede, molti dei cross tentati dai gunners nell'assalto del secondo tempo. Ventitré anni, arrivato nell'estate 2023 dall'Aarhus pagando (in due tranches) la clausola rescissoria da 7,2 milioni di euro, il centrale è stato già lo scorso anno una delle liete novelle del mercatoista. Capitano dell'Under 21 in un Europeo di categoria con ben poca gloria per la Germania, ha trascorso i primi mesi in nerazzurro quasi totalmente in panchina, eccezion fatta per qualche apparizione molto sporadica. Con l'infortunio a Pavard in Atalanta-di inizio novembre, circa un anno fa, ha avuto molto più spazio e lo ha sfruttato.