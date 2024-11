Bergamonews.it - In vigore il nuovo Pgt di Bergamo: consumo di suolo zero, si allarga il Parco dei Colli

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia entra ina tutti gli effetti ilPiano di Governo del Territorio (Pgt) di. Un lavoro iniziato nel 2020 con l’individuazione da parte dell’allora Giunta Gori delle linee di indirizzo delPiano, presentate in aula consigliare ad inizio di gennaio 2021.Con la pubblicazione di oggi (giovedì 7 novembre) si chiude definitivamente l’iter, superando definitivamente il vecchio Piano urbanistico e rendendo a tutti gli effetti vigente ilPgt della città.I contenuti del Pgt diIl Piano è uno strumento urbanistico che interpreta i temi più attuali che si pongono all’attenzione delle città di media grandezza come, non solo in Italia ma anche nel resto di Europa, definendo una chiara agenda di priorità e di obiettivi che si intendono perseguire e riassunti nello slogan di unapiù attrattiva, sostenibile ed inclusiva.