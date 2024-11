Ilfattoquotidiano.it - I film da vedere: dai festivalieri ‘Hey Joe’ e ‘Flow’ a Mubi passando per Francis Ford Coppola

Iniziamo con tre titoli passati recentemente alla Festa del Cinema di Roma. Folgorante questo Flow – Un mondo da salvare, dopo l’incanto iniziato al Festival di Cannes, approda in sala dal 7 novembre. L’opera seconda del regista lettone Gints Zibaldonis ci mette poeticamente in silenzio insieme al suo protagonista, un gattino nero che si ritrova solo e naufrago su una barca abbandonata in un mondo distopico e semi-sommerso dove l’uomo sembra estinto, a parte le vestigia di civiltà decadute. Restano solo animali sperduti in branchi misti, le loro disparità i loro versi, e una musica da cinema che ci culla in un’avventura adatta a qualsiasi età.Senza parole Flow riesce a parlarci di come riciclare l’aggressività in cooperazione perché su quella barca il piccolo protagonista dovrà affrontare il grande terrore di nuotare quanto quella di cani e altri pericolosi animali.