Puntomagazine.it - Germania: rottura della coalizione, la CDU chiede a Scholz il voto di fiducia

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

Crisitedesca: la CDUildiperdopo lacon l’FDPLadi governo in, composta dai socialdemocratici dell’SPD, dai Verdi e dai liberali dell’FDP, è entrata in una profonda crisi, portando i partiti di opposizione are al cancelliere Olafdi sottoporsi a undiin parlamento entro la prossima settimana. A rirlo è stato Friedrich Merz, leaderCDU, che ha dichiarato: “Latripartita è fallita,” dopo una riunione con il suo gruppo parlamentare a Berlino.Il contestocrisiLa frattura è esplosa con l’annuncio di Volker Wissing, ministro delle Infrastrutture e membro dell’FDP, che ha dichiarato la sua intenzione di rimanere al governo ma di abbandonare il partito liberale, con il quale è in disaccordo rispetto alla sua decisione di continuare a sostenere