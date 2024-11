Metropolitanmagazine.it - Friends, Courteney Cox ha rivelato che Jennifer Aniston ha tenuto vari vestiti indossati nella sitcom, anche quelli di Monica

Cox ha raccontato nel podcast Fashion Neurosis di non avernessuno degli iconici outfit di, al contrario dell’amicache invece avrebbemolti indumenti del guardaroba dellacult degli anni ’90,appartenenti al personaggio diCox,e gli outfit diNel podcast Fashion NeurosisCox ha raccontato il suo rapporto con gli indumenti, di come non amasse particolarmente ianni ’90 e come non si leghi al guardaroba nel tempo. Al contrario diche, pare, abbia invecegran parte del guardaroba dellaanni ’90, addiritturaqualche look apparall’indimenticabileGeller. La, che inha interpretato l’appassionata di moda Rachel Green, avrebbe infatti conservatooutifit di quel periodo.