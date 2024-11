Formula 1 i piloti contro le multe della Fia per le parolacce | Siamo adulti Non abbiamo bisogno di consigli

Leggi l'articolo completo su Open.online

«I nostri membri sono persone adulte». I1 nel comunicatoloro associazione Grand Prix Drivers’ Association (Gpda) partono da un dato di fatto per esprimere le loro critiche alle restrizioni imposte dalla Fia e soprattutto dal suo presidente, Mohammed Ben Sulayem. Fulcro del contenzioso sono le sanzioni comminate aiper ledette durante i gran premi. I professionisti non ci stanno a essere trattati in modo così infantile e per questo rispondono entrando nel merito: «C’è differenza tra quelle usate intenzionalmente per insultare qualcuno e quelle casuali, come quando si descrive il maltempo o una situazione di guida». Isono consapevoli di doversi «attenere alle decisioni dell’arbitro», ma non concordano sulle limitazioni al loro linguaggio “colorito”.