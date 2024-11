Lanazione.it - Firenze, boom di visitatori per la mostra su Klimt: 5mila nella prima settimana

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 7 novembre 2024 - Ad unadall’apertura dellaimmersiva Insidedi ingressi, ben 3mila nel finedel ponte di Ognissanti alla Cattedrale dell’Immagine. L’esposizione immersiva resterà visibile in piazza Santo Stefano al Ponte fino al 2 marzo 2025. Oltredi apertura di Insidetra le magnifiche architetture della Cattedrale dell’Immagine. Gli ingressi nei tre giorni del ponte di Ognissanti sono stati circa 3mila. In tantissimi sono accorsi per ammirare le opere di Gustavproduzione firmata Crossmedia Group che ritorna otto anni dopo completamente rinnovata negli spazi di Santo Stefano al Ponte. Lo spazio fiorentino dedicato all’arte digitale immersiva torna a rendere omaggio al padre fondatore della secessione viennese, e decide di farlo con una versione completamente rinnovata per la cui realizzazione sono state impiegate le tecnologie più all’avanguardia.