F1 i piloti si ribellano dopo le multe per le parolacce Appello alla Fia | Trattateci da adulti

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

In seguito alle sanzioni ricevute da Max Verstappen e Charles Leclerc, colpevoli di aver imprecato in conferenza stampa, idi Formula 1 si sono rivoltiFia. “da” questa la richiesta inoltrataFederazione mondiale e al suo presidente Mohammed Ben Sulayem. In merito a tale vicenda è intervenuta anche la Grand Prix Drivers’ Association (Gpda), che ha ribadito come ci sia differenza tra ” imprecare per insultare gli altri e imprecare in modo più informale, come quando si parla del maltempo“.Inoltre, ihanno chiestoFia trasparenza in meritogestione dei fondi delle: “Tutte le parti interessate dovrebbero determinare congiuntamente come e se il denaro viene speso a beneficio dello sport“.che Verstappen era stato condannato a “svolgere lavori socialmente utili” in seguito ad una parolaccia pronunciata a Singapore, in Brasile è stato il turno di Leclerc, multato sempre per una parolaccia, detta in conferenza stampa.