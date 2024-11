Ilrestodelcarlino.it - "Erodiade e Maria, così affrontano il dolore"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

‘Erodiàs + Mater strangosciàs’ è il frutto di un passaggio di consegne artistiche. Da Sandro Lombardi, storico interprete dei Tre lai di Giovanni Testori, all’attrice Anna Della Rosa. I Lai sono tre monologhi laceranti, scritti in forma di poesia e pronunciati da tre figure femminili. Il primo di questi, Cleopatràs, Anna Della Rosa l’ha portato in scena con la regia di Valter Malosti, direttore di Ert. Da stasera a domenica 17 novembre, con la regia di Lombardi, affronta il secondo e il terzo dei Lai:(Erodiàs), una donna tormentata dalla follia per una relazione mai realizzata con il profeta Giovanni, edi Nazareth (Mater strangosciàs), piena d’amore puro di fronte alla sofferenza del figlio durante il Calvario. Della Rosa, cosa ha provato quando Lombardi le ha offerto la sua interpretazione dei Lai? "È stato un dono meraviglioso, un ‘felicissimo fulmine’.