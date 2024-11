Quifinanza.it - Dopo la vittoria di Trump Meloni chiama Musk: “Una risorsa per l’Italia”

La presidente del Consiglio Giorgialaelettorale di Donaldnegli Usa, ha telefonato a uno dei sostenitori più accaniti del nuovo presidente degli Stati Uniti: Elon. L’imprenditore di origini sudafricane ha recentemente incontrato di persona la premier e ha spesso espresso stima nei suoi confronti.È stata la stessa Giorgiaa comunicare di aver telefonato a, definendo l’imprenditore unasia per gli Stati Uniti che per. Il ruolo dinell’elezione di Donaldè stato cruciale, con donazioni alla campagna elettorale che hanno superato i 100 milioni di dollari. Per lui potrebbe prospettarsi un ruolo diretto nell’amministrazione.telefona aA due giorni dallaelettorale di Donaldnegli Stati Uniti, la presidente del Consiglio Giorgiaha telefonato a Elon, imprenditore di origini sudafricane tra i maggiori sostenitori della campagna elettorale dei Repubblicani.