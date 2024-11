Terzotemponapoli.com - Del Genio: “Napoli, serve più varietà offensiva e adattamenti tattici”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Paolo Del, giornalista di Radio Kiss Kisse Canale 8, è stato ospite della trasmissione Radio Goal e ha offerto un’analisi interessante sulle problematiche tattiche del, soprattutto in vista della prossima partita contro l’Inter. Il suo intervento ha toccato temi legati alla strategia, ai problemi di continuità nella pericolosità e alle scelte relative all’impiego di alcuni giocatori, come Lukaku e McTominay.Del: La monotoniae l’adattamento alle circostanzeDelha esordito parlando di una possibile monotonia nel gioco offensivo del. Secondo lui, alcuni osservatori sostengono che la squadra sia troppo prevedibile, utilizzando ripetutamente le stesse soluzioni tattiche. Tuttavia, il giornalista ritiene che se una giocata risulta efficace, come quella di Lukaku, non ci sarebbe nulla di male a ripeterla, anche più volte durante la partita.