Cityrumors.it - Brutte notizie per il centrocampista: menisco ko e almeno un mese di stop

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

Una tegola per Marco Baroni che non si aspettava di dover ricevere questo brutta novità che per il dispiacere rena un po’ l’entusiasmoUna tegola che non ci voleva. Per Baroni e per la Lazio che dovrà fare a meno di un calciatore che stava provando a mettersi in evidenza. Per Gaetano Castrovilli è un altro momento no, visto che deve fare i conti con un problema al ginocchio.Per la Lazio una notizia brutta dell’infortunio di Gaetano Castrovilli (Ansa Foto) Cityrumors.itUna disdetta per il biancoceleste Gaetano Castrovilli che, dopo aver tribolato parecchio nella passata stagione, adesso deve fare i conti con un problema al. Una vera sfortuna per un ragazzo che si stava cominciando non solo a inserire ma a stare bene soprattutto dal punto di vista fisico.Non è successo durante l’allenamento o in partita, ma non si sa quando esattamente, solo che il ragazzo avvertiva un fastidio al ginocchio e non rispondeva come dovrebbe nei cambi di direzione e per curiosità ha deciso di sottoporsi a dei controlli che hanno evidenziato una difficoltà sul, niente di eccezionale e grave, ma è necessario fare un piccolo intervento.