Benedetta Riccio alla fiera Aestetica (9-11 novembre) con tante novità in tema make-up e masterclass

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Torna, la più grandededicatabellezza del Sud Italia: si terrà dal 9 all’11Mostra d’Oltremare L’evento, a cui partecipano professionisti della bellezza, del benessere e dell’acconciatura, rappresenta una grande opportunità per scoprire e conoscere le ultime tendenze infatti di beauty. Il programma è ricco di progetti ed eventi su misura per mettere in evidenza i prodotti e le soluzioni più innovativi., ormai conosciuta come “laup artist dei Vip”, già founder della omonima linea diup super apprezzata sia da truccatrici professioniste che da clienti, e leader nel settore dell’insegnamento deiup artist con la sua Accademia che ogni anno forma centinaia di ragazzi e ragazze, non poteva non partecipare anche quest’annokermesse della bellezza incantando tutti con i suoi stand sempre unici e spettacolari: all’interno del suo stand fornirà le informazioni necessarie sui corsi in programma presso la sua Accademia di formazione, nonché le nuoveesclusive già in calendario a cui aderire stesso in loco.