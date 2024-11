.com - Basket B nazionale / Fabriano, serata no: asfaltata a Caserta (95-68)

In pratica non c’è stata partita. In casa Ristopro sono pesate le assenze ma già dopo il primo quarto il quintetto di Niccolai era sotto di 20 punti, 7 novembre 2024 – Trasferta subito da dimenticare e attenzioni già rivolte alla prossima quando a Cerreto salirà la Herons Montecatini.Già dopo i primi dieci minuti l’andamento della gara era delineato con i padroni di casa che hanno tirato 8/14 da tre e sono saliti a 15/23 a metà partita.senza Gnecchi (foto primo piano), Pisano e Da Rin. Per la partita prossima contro la Herons Montecatini incerto il rientro dello stesso Gnecchi e di Pisano, out sicuramente Da Rin.: D’Argenzio 32, Heinonen 17, Laganà 15, Ricci 9, Romano 7, Marchiaro 6, Diouf 4, Mastroianni 4, Kumer 1, Abba, Pisapia, Azzaro. All Ciaboco: Molinaro 18, Carta 15, Centanni 14, Pierotti 10, Raucci 6, Dri 5, Scandiuzzi, Romagnoli, Pisano, Ottoni, Gnecchi, Da Rin.