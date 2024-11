Lanazione.it - Autopalio, la Firenze-Siena chiude per una notte fra gli svincoli di San Casciano

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

San), 7 novembre 2024 – Viaggiatori che usate l’, prendete nota: il raccordo autostradalesarà chiuso in entrambe le direzioni tra glidi SanNord e SanSud a partire dalle 21 di lunedì 11 novembre e fino alle 6 di martedì 12. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria. Si tratta di una chiusura necessaria per consentire lo spostamento di un cantiere. Infatti sullasono in corso i lavori avviati da Anas per il risanamento strutturale e ammodernamento delle barriere di sicurezza del viadotto “Docciola”, a San, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’infrastruttura. Gli interventi sono stati ultimati sulla carreggiata in direzione. Da martedì12 novembre il cantiere si sposterà sulla carreggiata in direzione