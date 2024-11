Tvpertutti.it - Ascolti TV ieri La Corrida: Amadeus parte bene, dati incoraggianti e focus

Mercoledì 6 novembre 2024, sul canale NOVE ha fatto il suo debutto La, segnata da un ritorno tanto atteso quanto rischioso, soprattutto per il conduttore, che si è cimentato in un progetto ambizioso su una rete che non è Mediaset e neanche Rai. Questo storico format, ideato da Corrado e basato sull'esibizione dei cosiddetti dilettanti allo sbaraglio, rappresenta un pezzo di storia della televisione italiana, e la sua nuova edizione ha generato una miscela di curiosità e scetticismo. GliTV diper Lahanno registrato 983.000 telespettatori, share del 5,5% nella primadalle 21:40 alle 23:18 e 670.000 telespettatori, 6.6% nella secondadalle 23:24 alle 00:28; media spettatori pari a 826.500, share medio ponderato del 5.93%. Ancora è presto per poter dire che Laè una sfida vinta perdopo il flop di Chissà Chi È e i bassidi Suzuki Music Party.