Vaiolo delle scimmie, nel Regno Unito primi casi autoctoni europei del nuovo ceppo Mpox

(Adnkronos) – Anche l’Europa ha i suoidella nuova variante diche, dopo essersi diffusa in Africa, ha portato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a dichiarare il virus un’emergenza globale. A confermare i contagi locali è il, dove una persona era risultata positiva al clade 1b didopo un viaggio in diversi Paesi africani. In questi giorni anche 2 suoi familiari si sono contagiati e questo “li rende idi clade 1b ditrasmessi localmente nella regione europea dell’Oms”, evidenzia l’Ufficio regionale dell’agenzia Onu per la salute in una nota. “In effetti”, rileva l’Oms Europa, questi sono anche “iche si sono verificati “fuori dall’Africa da quando è stata dichiarata per la seconda volta l’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale nell’agosto 2024”.