Lettera43.it - Usa, Trump eletto presidente per due mandati non consecutivi: l’unico precedente

Leggi tutto su Lettera43.it

Niente da fare per Kamala Harris. Donald, vincitore anche nel voto popolare, è il 47esimodegli Stati Uniti d’America. Prima del tycoon solo un altroera statoper duenon: Grover Cleveland, a fine Ottocento. Donald(Getty Images). Le due vittorie di Cleveland: in mezzo la sconfitta contro Harrison Cleveland, esponente del Partito democratico, ricoprì due incarichi alla Casa Bianca dal 1885 al 1889 e dal 1893 al 1897. Nella sua prima vittoria alle Presidenziali, Cleveland sopravanzò il repubblicano James Blain di circa lo 0,6 per cento nel voto popolare, aggiudicandosi 219 grandiri sui 182 del rivale: in totale quelli in palio erano 401. Ricandidatosi quattro anni dopo, vinse al voto popolare anche le elezioni del 1888, venendo però superato da Benjamin Harrison nel Collegiorale.