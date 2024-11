Lapresse.it - Usa: Erdogan si congratula con Trump, ora spero in fine delle guerre

Torino, 6 nov. (LaPresse) – “Mi congratulo con il mio amico Donald, che ha vinto le elezioni presidenziali negli Stati Uniti dopo una grande battaglia ed è stato rieletto. In questo nuovo periodo che inizierà con le elezioni del popolo americano,che le relazioni Turchia-Usa si rafforzino, che le crisi e leregionali e globali, in particolare la questione palestinese e la guerra Russia-Ucraina, giungano alla”. Lo scrive su X il presidente turco Recep Tayyip. “Credo che saranno fatti maggiori sforzi per un mondo più giusto.che le elezioni saranno benefiche per il nostro popolo amico e alleato negli Stati Uniti e per tutta l’umanità”, aggiunge.