Usa 2024 Trump strappa il Wisconsin ai Democratici e diventa ufficialmente il 47esimo presidente degli Stati Uniti

È Donaldad aggiudicarsi la vittoria in. Lo annuncia l’Associated Press, che assegna al tycoon il 49,9% delle preferenze, contro il 48,6% della rivale Democratica. Lo Stato settentrionale attribuisce solo 10 grandi elettori sui 538 complessivi, ma è indicativo perché fa parte della cosiddetta Rust Belt, la “cintura della ruggine” post-industriale su cui iriponevano speranze per portare alla vittoria Kamala Harris. La vittoria nello Stato, dunque, fa superare ala soglia della maggioranza di 270 grandi elettori: èlui il. Le premesse FiveThirthyEight dava nella sua ultima super-media dei sondaggi prima del voto Harris in vantaggio dello 0,6%. Ilè d’altronde ormai da decenni unoin cui la contesa è più incerta.