Union SG-Roma Svilar | Ci va tutto contro ma pensiamo a vincere

Leggi tutto su Sportface.it

“Siamo stati un po’ sfortunati in queste ultime partite ma secondo me andrà meglio molto presto, vogliamo iniziare agià da domani”. Queste le parole del portiere della, Mile, alla vigilia della sfida di Europa Leaguel’Saint Gilloise. Poi, sulle decisioni arbitrali: “Ci sono stati episodi non giusti verso di noi; l’ultimo di domenicail Verona è un esempio. Il gol era da annullare e sarebbe stata tutta un’altra partita – prosegue il portiere giallorosso -. Non è il primo episodio quest’anno ce ne sono stati altri. A volte sentiamo che, in questo momento,stala, ma dobbiamo concentrarci sul fare bene in campo e i risultati arriveranno. Se pensi troppo a quello che non puoillare sei ancora meno concentrato su quello che fai in campo”, conclude