Tommy Dreamer: "Penso che la WWE abbia riunito gli Usos troppo presto"

Ad oggi, la Bloodline è divisa in due gruppi: uno guidato da Solo Sikoa e l’altro composto da un trio di “pari”, Roman Reigns, Jimmy Uso e Jey Uso. Nell’ultima puntata di Raw, inoltre, Jey Uso ha invitato l’ex “Honorary Uce” Sami Zayn a parlare col resto del gruppo nella prossima puntata di Smackdown, soprattutto per chiarire la situazione venutasi a creare dopo che Zayn ha inavvertitamente colpito Reigns a Crown Jewel. L’ex membro della WWE,, ha analizzato il rispettivo segmento su “Busted Open After Dark”, sottolineando anche un aspetto della storia della Bloodline che la WWE avrebbe potuto gestire in modo diverso. Le parole di“Sami Zayn viene interrotto da Jey Uso e il pubblico è in visibilio. La folla è coinvolta e lui semplicemente dice ‘Ehi, ascolta, da amico ad amico, l’hai fatto apposta? Hai colpito di proposito Roman a Crown Jewel?’ E poi ecco che arriva Jimmy.