Bergamonews.it - Stoccarda-Atalanta, Amadeus con La Corrida o Quo vado? La tv del 6 novembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 6su Sky alle 21 si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per la quarta giornata di Champions League. Sul Nove alle 21.30 ci sarà il ritorno de “La”, condotta da. Il programma, ideato dal Corrado Mantoni insieme al fratello Riccardo, approdò sul piccolo schermo nel 1986, conquistando il pubblico italiano grazie alla formula innovativa di dare spazio a dilettanti e artisti amatoriali pronti a mettersi in gioco con esibizioni spesso sopra le righe. Corrado guidò il programma fino al 1997, e, dopo la sua scomparsa, la conduzione passò a Gerry Scotti (2002-2009), Flavio Insinna (2011), e Carlo Conti (2018-2020). La nuova edizione rappresenta dunque un ritorno storico per un format che ha saputo evolversi pur rimanendo fedele alla sua anima originale.