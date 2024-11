Thesocialpost.it - Stadio San Siro, arriva il prezzo per Inter e Milan: 197 milioni di Euro

L’Agenzia delle Entrate ha fissato il valore di San: 197diper loGiuseppe Meazza e per i terreni adiacenti., che avevano già manifestatoesse per l’acquisizione dell’area, hanno ricevuto la comunicazione ufficiale per questa cifra. Ora tocca ai due club decidere i prossimi passi da intraprendere, anche se al momento non vi sono obblighi di acquisto. Il futuro delloresta incerto La cifra di 197di, stabilita dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta un passo fondamentale per definire il futuro di San. Dopo aver presentato al Comune dio la loro manifestazione d’esse per l’area, le due squadre hanno ricevuto il documento con la valutazione. Non esiste comunque alcun vincolo che obblighiall’acquisizione.