Anteprima24.it - Spari alla finestra dell’ex fidanzata, minore in fuga arrestato nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiMalgrado fosse ai domiciliari ha preso una pistola e ha sparato contro lafidanzatina, prima di scappare facendo perdere le tracce. Almeno finoscorsa notte. L’episodio, che risale allo scorso 21 ottobre, quando il giovane aveva ancora 17 anni, è successo a Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli. Da allora il giovane sembrava fosse scomparso. La scorsa notte però l’exnne (nel frattempo ha compiuto 18 anni) è stato rintracciato dai carabinieri di Casoria, coadiuvati da militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, i quali gli hanno notificato un provvedimento di fermo per atti persecutori ai danni di una 19enne e per detenzione e porto illegale di arma da fuoco emesso dProcura per inni di Napoli il 24 ottobre scorso.