Ilrestodelcarlino.it - Spaccio, la nuova ordinanza. I maxi controlli si allargano. Fari su Bolognina e Montagnola

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

accesi sulla, e non solo. La Prefettura, guidata da Attilio Visconti, ha di fatto accolto le richieste presentate dal sindaco Matteo Lepore ieri al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, richieste in parte anticipate dal capo di Gabinetto Matilde Madrid sul Carlino. E che mirano a un ampliamento delle zone della città ’monitorate speciali’ per contrastaree degrado: non più solo piazza XX Settembre e strade limitrofe, dunque, dove già si stanno raccogliendo i frutti dell’applicazione dell’stilata anche su input del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi un mese fa, ma anche la vicinae oltre. Alcune vie della, in realtà , erano già inserite nel piano straordinario, mentre altre verranno aggiunte, tra cui le vie Matteotti, Tibaldi, dell’Arca, Bolognesi, Albani, piazza dell’Unità .