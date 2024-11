Ilgiorno.it - Sottopasso alla stazione. Il Comune chiede 12 milioni

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Vale 12di euro il nuovociclopedonale oggetto di uno studio di fattibilità predisposto per partecipare al bando che scadrà il prossimo 18 novembre e che è stato presentato alcuni giorni fa nel corso della Commissione urbanistica, presente il dirigente dell’Ufficio sviluppo del territorio che ha elaborato il progetto avvalendosi del supporto di professionisti esterni. In attesa che a livello nazionale vengano reperiti i fondi per completare il raddoppio della linea ferroviaria da Albairate a Mortara, infatti, ildi Abbiategrasso ha deciso di partecipare ad un bando indetto da Regione Lombardia e riservato alle Iniziative multimodali urbane. Il piano prevede la creazione di unciclo-pedonale che consentirà a ciclisti e pedoni che vogliano evitare il passaggio a livello di viale Mazzini di passare all’interno dellaferroviaria uscendo direttamente su via Giramo.