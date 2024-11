Lanotiziagiornale.it - Riparte la nave Libra con solo 8 migranti a bordo in rotta verso l’Albania

La, stavolta conotto persone a. La marina militare mobilitata per un carico ridotto all’osso, una scena che sfiora il surreale: mentre arrivano i primi provvedimenti giudiziari che mettono in discussione il decreto Paesi Sicuri, gli 80 metri dellasalpano con una dozzina di membri dell’equipaggio e, come passeggeri, otto. Erano stati selezionati in nove, ma uno è stato lasciato a terra. Troppo fragile, ha detto il medico. Lasalpa con 8: propaganda o fallimento? Un’operazione costosa e dal sapore aspramente politico, un’operazione svuotata nei numeri, ma tenuta in piedi per mostrare che il governo “fa”. I fatti, però, sono un’altra storia. Su oltre 1.200 persone sbarcate a Lampedusa nelle ultime 48 ore,otto uomini adulti e soli, senza vulnerabilità apparenti, hanno soddisfatto le rigide condizioni per essere considerati “idonei” al trasferimento.