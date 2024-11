Ilfattoquotidiano.it - Raffaele Sollecito: “La serie tv sull’omicidio di Meredith Kercher? Mi fido di Amanda Knox, ha il diritto di raccontare la sua vita”

“Ognuno ha fatto le sue scelte di”. Con queste parolecommenta latv chesta producendo sul delitto di, ricordiamo, all’epoca era fidanzato coned entrambi furono accusati dell’omicidio della studentessa americana con cui dividevano un appartamento nel centro di Perugia, poi furono assolti dalla Corte di Cassazione dopo un lungo e travagliato iter giudiziario. Per l’assassinio diè stato condannato definitivamente Rudy Guede, che ha terminato di scontare la pena che gli è stata inflitta. Oggi, a 17 anni dalla tragedia, la storia die del delitto ditorna a far parlare di sé, grazie allatv prodotta per Hulu (Disney), le cui riprese sono in corso proprio in questi giorni in Umbria.