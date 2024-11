Lettera43.it - Presidenziali Usa 2024 live: i risultati in diretta

Archiviata una campagna elettorale senza esclusione di colpi (pure di arma da fuoco), gli americani e con loro tutto il resto del mondo – con Ue, Cina e Russia alla finestra particolarmente interessate – sono pronti a scoprire chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti che uscirà da queste. In base al meccanismo ultra-maggioritario del winner-takes-all, chi conquista anche una sola preferenza in più nei singoli Stati si porta a casa tutto il pacchetto di grandi elettori assegnati. L’obiettivo dei due sfidanti, la candidata democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump – che secondo i bookmaker è in vantaggio – è raggiungere quota 270 (a proposito, ma cosa succede se dovessero arrivare 269 pari?). Date per scontate le conquiste delle rispettive roccaforti, c’è enorme attesa per idegli Swing States (ecco quali sono e cosa dicono gli ultimi sondaggi), dove a decidere tutto saranno poche contee.