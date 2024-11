Universalmovies.it - Piedone | Il trailer del remake con Salvatore Esposito

Sky Italia ha pubblicato in queste ore il primodi– Uno Sbirro a Napoli, la serie tv che si ispira al celebre film con Bud Spencer. Con(Gomorra – La Serie) nei panni del protagonista che celebra il mito di Bud Spencer (all’anagrafe Carlo Pedersoli), la nuova serie tv realizzata da Sky Original è ambientata per le strade di Napoli ed è stata realizzata come una sorta di sequel ispirato all’originale. Di fatto, l’attore in– Uno Sbirro a Napoli veste i panni dell’allievo del Commissario Rizzo, detto per l’appunto, ed utilizza gli stessi metodi “poco ortodossi” per far rispettare la legge nella sua Napoli. La serie tv è stata diretta da Alessio Maria Federici, nel cast conspiccano i volti di Silvia D’Amico (Christian, Comandante, A casa tutti bene – La serie), che interpreterà la determinata commissaria Sonia Ascarelli, capo del distaccamento di polizia al porto di Napoli.