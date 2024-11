Pagelle Real Madrid-Milan 1-3 | voti e tabellino Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Rafa Leao nella versione migliore, Thiaw da top player, Reijnders sempre più certezza. Sono loro i tre migliori in campo nelledi, match della quarta giornata della fase campionato di. I rossoneri salgono a quota 6 punti in classifica, proprio come i blancos. Ilapproccia con personalità, ma il primo squillo è di Mbappè con un destro in diagonale che termina fuori. Al 12? i rossoneri passano in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Thiaw svetta più in alto di tutti di testa e batte Lunin. Al 23? il pareggio: Vinicius aggira Emerson Royal e subisce fallo in area. L’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri lo stesso numero 7 dei blancos non sbaglia. Ilnon sbanda, anzi torna persino avanti nel punteggio.