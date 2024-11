Gamberorosso.it - Ostriche, granchi e risotto all’aragosta. La cena della vittoria di Trump a Mar-a-Lago (Elon Musk incluso)

L'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, si sapeva, sarebbe stata tutt'altro che scontata. La notte che avrebbe portato al verdetto sarebbe stata lunga, faticosa, e quale rimedio migliore per sciogliere la tensione se non l'organizzazione di un poderoso buffet? Un ragionamento probabilmente intercettato anche dallo staff del neo-eletto presidente Donaldche, nel video racconto di Repubblica del watch party organizzato nella sua villa a Mar-a-in Florida per assistere allo spoglio elettorale, siede a un tavolo accerchiato da famiglia ed amici (tra di essi spicca, alla sua sinistra,, amministratore delegato di Tesla) e di lato diversi vassoi con, serviti direttamente dai camerieri dietro al buffet. I "must" dia tavola Un menù decisamente più leggero rispetto alla dichiarata passione del tycoon per fast-food e soft drinks.