Thesocialpost.it - Omicidio Santo Romano, convalidato il fermo del 17enne. La lettera dei genitori: “Chiediamo perdono”

ildel minore accusato dell'del 19ennee del ferimento di un coetaneo della vittima avvenuti sabato notte davanti alla sede del Comune di San Sebastiano al Vesuvio. Il gip del tribunale dei minorenni di Napoli Anita Polito ha disposto per illa custodia cautelare in un istituto di pena. Idelaccusato dell'di, il 19enne ucciso per motivi superficiali la notte del 2 novembre a San Sebastiano al Vesuvio, Napoli, hanno espresso attraverso il loro profondo rammarico per le azioni del figlio. In una intervista rilasciata al Tg1, si rivolgono direttamente ai familiari della vittima. "La nostra richiesta di– ha detto la madre del ragazzo – è rivolta a tutte le persone che amavano".