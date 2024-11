Ilgiorno.it - Non solo Savio: tutti i bresciani finiti nella rete

Ha epicentro a Brescia l’indagine condotta dai militari della Guardia di Finanza di Como per la direzione della Procura del Tribunale di Monza che vede tre arresti, undici perquisizioni e un sequestro da quasi sette milioni di euro per truffa aggravata e altri reati finanziari. Il principale indagato, ora in carcere, è il promotore finanziario di Brescia Marco. Nonè bresciano, ma è pure fratello di un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia per anni in servizio come pubblico ministero in Tribunale a Brescia. Quest’ultimo è risultato del tutto estraneo ai fatti. Il primo degli arrestati è l’amministratore di "Marfin srl", agente monomandatario di Banca Progetto, istituto di credito milanese. In manette è finito anche un altro bresciano: Diego Galli, di 56 anni. Ha invece l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria la 34 enne Federica Burzio: la factotum del gruppo.