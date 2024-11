Ilrestodelcarlino.it - Nel weekend ecco il Sybilla. Folk Festival

Dopo quattro anni di sospensione forzata, il Sibyllatorna ad Offida dal 15 al 17 novembre, portando con sé l’anima e le tradizioni delle danze popolari italiane. L’evento terrà in uno dei luoghi più suggestivi del borgo, l’Enoteca regionale, e si articolerà in un fitto calendario dedicato a musica, danza e cultura popolare, con laboratori, concerti, cene e apericene. La formula riprende quella dell’edizione precedente, ma con una rinnovata spinta organizzativa, guidata da un team tutto al femminile. "Come assessore alla Cultura – afferma con soddisfazione Marica Cataldi – sono orgogliosa di poter ripartire con un progetto che si ispira al nostro passato, una testimonianza del valore delle nostre radici. La cultura è la materia viva del nostro passato, e oggi siamo pronti a rileggerla e riscoprirla".