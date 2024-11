Liberoquotidiano.it - "Ma quando caz*** lo capirà?": Real, bordata della moglie di Valverde contro Carlo Ancelotti

Una sconfitta che non fa troppo male (sentimentalmente) a Carlettoquellail Milan, considerando il suo passato glorioso rossonero. Ma che, sì, fa danno al suo, già a -9 in campionato dal Barcellona (passato 4-0 al Bernabeu nel Clasico) e a rischio presenza nelle prime otto posizioni di Champions. Proprioè finito al centro delle critiche al rientrosua squadra nella ripresa. Con i suoi sotto 1-2i rossoneri, ha deciso di cambiare le carte in tavola al suoMadrid levando Tchouaméni e Fedee inserendo Camavinga e Brahim Diaz. Ladel centrocampista uruguaiano, Mina Bonino, non ha perso tempo per contestare la decisione dell'allenatore con un post: "È meglio che chiudo qui i social, altrimenti mi mandano in prigione”, le sue parole.